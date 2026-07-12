Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе форварда Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».
«Думаю, "Динамо" надо заплатить 30 миллионов евро, чтобы оно отпустило Тюкавина. Надо просто договориться, чтобы все стороны сказали, что хотят эту сделку. Но сейчас "Динамо" не хочет его продавать, и вопрос не в сумме. Просто клуб почему-то поменял свое решение его продавать. Но думаю, раз цена повышалась с 20 до 30 миллионов, бело-голубые изначально были готовы», — приводит слова Гурцкая « Спорт-Экспресс ».
В прошлом сезоне 24-летний Тюкавин принял участие в 31 матче, в которых забил тринадцать мячей и сделал шесть ассистов.