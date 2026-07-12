Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе форварда Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Думаю, "Динамо" надо заплатить 30 миллионов евро, чтобы оно отпустило Тюкавина. Надо просто договориться, чтобы все стороны сказали, что хотят эту сделку. Но сейчас "Динамо" не хочет его продавать, и вопрос не в сумме. Просто клуб почему-то поменял свое решение его продавать. Но думаю, раз цена повышалась с 20 до 30 миллионов, бело-голубые изначально были готовы», — приводит слова Гурцкая « Спорт-Экспресс ».

В прошлом сезоне 24-летний Тюкавин принял участие в 31 матче, в которых забил тринадцать мячей и сделал шесть ассистов.