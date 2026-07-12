Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал выход в полуфинал ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

«Это очень большое давление, но мне это нравится. Вывести команду на поле, быть там… В последние две-три минуты перед матчем, когда подготовка завершена, и я выхожу на поле, чувствую себя по-настоящему живым. Именно здесь и хочу быть. В эти минуты не хотел бы оказаться ни в каком другом месте на свете.

Мне очень это нравится, но матчи на вылет каждые три-четыре дня — это, разумеется, совершенно иной уровень нагрузок и настоящие эмоциональные качели. Я это признаю, поэтому сейчас тоже нужно немного времени. Мы дадим игрокам время на полное восстановление, самое позднее — во второй половине дня начнём подготовку к матчу с тренерским штабом», — приводит слова Тухеля ESPN.

Напомним, что англичане в четвертьфинале победили Норвегию (2:1), а в полуфинале сыграют против Аргентины.