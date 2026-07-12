Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни подвел итоги матча 1/4 финала между Англией и Швейцарией (3:1). Он выделил игру Джуда Беллингема и отметил, что английской сборной не хватило скорости и высокого темпа.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Сегодняшний матч получился очень непростым. Нам не хватало качества игры, скорости и нужного темпа. Но когда в составе есть такой футболист, как Джуд Беллингем, у команды всегда остается шанс.

Еще до старта турнира я говорил, что обязательно наступит матч, в котором нам особенно понадобится Джуд Беллингем. Тогда я приводил в пример Стивена Джеррарда и финал Лиги чемпионов 2005 года. И именно в тот момент, когда команда нуждалась в нем больше всего, Джуд проявил себя как настоящий лидер», — цитирует Руни ВВС.