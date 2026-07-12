Защитник национальной команды Аргентины Кристиан Ромеро рассказал о своих эмоциях после непростой победы над сборной Швейцарии (3:1) и поделился ожиданиями от предстоящего противостояния со сборной Англии в рамках полуфинала мирового первенства.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

«Похоже, без страданий мы не можем побеждать. Но мне повезло, и я испытываю гордость. То, что мы делаем, невероятно, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Игра с Англией? Это просто очередной матч. Мы сосредоточены на себе и на том, чтобы показывать тот характер, который демонстрировали в последние годы», — приводит слова Ромеро пресс-служба ФИФА.

Напомним, что этот принципиальный полуфинальный поединок чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля в американской Атланте. Днем ранее, 14 июля, в другой полуфинальной паре путевку в финал мундиаля оспорят национальные команды Франции и Испании.