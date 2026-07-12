Сборная Англии одержала победу над командой Норвегии (2:1 д. в.) в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Норвегия — Англия
Норвегия — Англия globallookpress.com

Счет в матче на 36-й минуте открыли норвежцы. В центре поля Берг накрыл Кейна, Эдегор тут же отдал налево Шельдерупу, а Андреас из-под Консы по недосягаемой для Пикфорда траектории с рикошетом от дальней стойки отправил мяч в ворота.

Отыграться англичанам удалось перед перерывом. В добавленное к первому тайму время Андерсон отдал налево Гордону, Энтони поперёк покатил Беллингему, Джуд на рывке ворвался в штрафную и из-под защитника точно пробил в дальний угол.

В основное время счет не изменился а в экстра-тайме, на 93-й минуте, Эзе слева отдал в центр Роджерсу, Морган пробил по воротам и Нюланд неудачно отбил перед собой, чем воспользовался Беллингем, который, опередив Эстигора, переправил мяч в сетку.

Результат матча

НорвегияОслоНорвегия1:2АнглияАнглияЛондон
1:0 Андреас Шельдеруп 36' 1:1 Джуд Беллингем 45+2' 1:2 Джуд Беллингем 93'
Норвегия:  Эрьян Нюланд,  Юлиан Рюэрсон (Фредрик Аурснес 60'),  Кристоффер Аер,  Торбьёрн Хеггем (Маркус Педерсен 90'),  Давид Мёллер Вольфе (Лео Эстигор 90'),  Мартин Эдегор,  Сандер Берге,  Патрик Берг,  Андреас Шельдеруп (Антонио Нуса 68'),  Александр Сёрлот (Оскар Бобб 68'),  Эрлинг Холанн (Йёрген Странн Ларсен 105')
Англия:  Джордан Пикфорд,  Нико О'Райли (Джед Спенс 86'),  Марк Гехи,  Джон Стоунс,  Эзри Конса (Морган Роджерс 89'),  Джуд Беллингем (Дэниел Бёрн 111'),  Эллиот Андерсон,  Деклан Райс (Букайо Сака 45'),  Гарри Кейн,  Энтони Гордон (Рис Джеймс 71'),  Чуквунонсо Мадуэке (Эберечи Эзе 45')
Жёлтая карточка:  Кристоффер Аер 117' (Норвегия)

В полуфинале турнира сборная Англии 15 июля встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария. Норвежцы покидают мундиаль