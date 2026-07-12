Сборная Англии одержала победу над командой Норвегии (2:1 д. в.) в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче на 36-й минуте открыли норвежцы. В центре поля Берг накрыл Кейна, Эдегор тут же отдал налево Шельдерупу, а Андреас из-под Консы по недосягаемой для Пикфорда траектории с рикошетом от дальней стойки отправил мяч в ворота.
Отыграться англичанам удалось перед перерывом. В добавленное к первому тайму время Андерсон отдал налево Гордону, Энтони поперёк покатил Беллингему, Джуд на рывке ворвался в штрафную и из-под защитника точно пробил в дальний угол.
В основное время счет не изменился а в экстра-тайме, на 93-й минуте, Эзе слева отдал в центр Роджерсу, Морган пробил по воротам и Нюланд неудачно отбил перед собой, чем воспользовался Беллингем, который, опередив Эстигора, переправил мяч в сетку.
Результат матча
В полуфинале турнира сборная Англии 15 июля встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария. Норвежцы покидают мундиаль