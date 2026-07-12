Сборная Англии одержала победу над командой Норвегии (2:1 д. в.) в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Норвегия — Англия globallookpress.com

Счет в матче на 36-й минуте открыли норвежцы. В центре поля Берг накрыл Кейна, Эдегор тут же отдал налево Шельдерупу, а Андреас из-под Консы по недосягаемой для Пикфорда траектории с рикошетом от дальней стойки отправил мяч в ворота.

Отыграться англичанам удалось перед перерывом. В добавленное к первому тайму время Андерсон отдал налево Гордону, Энтони поперёк покатил Беллингему, Джуд на рывке ворвался в штрафную и из-под защитника точно пробил в дальний угол.

В основное время счет не изменился а в экстра-тайме, на 93-й минуте, Эзе слева отдал в центр Роджерсу, Морган пробил по воротам и Нюланд неудачно отбил перед собой, чем воспользовался Беллингем, который, опередив Эстигора, переправил мяч в сетку.

Результат матча Норвегия Осло 1:2 Англия Лондон 1:0 Андреас Шельдеруп 36' 1:1 Джуд Беллингем 45+2' 1:2 Джуд Беллингем 93' Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон ( Фредрик Аурснес 60' ), Кристоффер Аер, Торбьёрн Хеггем ( Маркус Педерсен 90' ), Давид Мёллер Вольфе ( Лео Эстигор 90' ), Мартин Эдегор, Сандер Берге, Патрик Берг, Андреас Шельдеруп ( Антонио Нуса 68' ), Александр Сёрлот ( Оскар Бобб 68' ), Эрлинг Холанн ( Йёрген Странн Ларсен 105' ) Англия: Джордан Пикфорд, Нико О'Райли ( Джед Спенс 86' ), Марк Гехи, Джон Стоунс, Эзри Конса ( Морган Роджерс 89' ), Джуд Беллингем ( Дэниел Бёрн 111' ), Эллиот Андерсон, Деклан Райс ( Букайо Сака 45' ), Гарри Кейн, Энтони Гордон ( Рис Джеймс 71' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Эберечи Эзе 45' ) Жёлтая карточка: Кристоффер Аер 117' (Норвегия)

Статистика матча 4 Удары в створ 8 6 Удары мимо 3 48 Владение мячом 52 7 Угловые удары 4 1 Офсайды 5 10 Фолы 8

В полуфинале турнира сборная Англии 15 июля встретится с победителем пары Аргентина — Швейцария. Норвежцы покидают мундиаль