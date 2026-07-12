Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву рассказал о целях команды на предстоящий сезон РПЛ.

Кристофер Ву globallookpress.com

Футболист отметил, что красно-белые намерены бороться за самые высокие места, однако подчеркнул, что добиться успеха можно только при максимальной самоотдаче в каждом матче.

«Конечно, мы хотим бороться за высокие места, в том числе — за титул. Но нельзя забывать, что для этого нам нужно набирать очки в каждом матче и уделять 100% каждой игре. Нам нельзя думать, что мы точно выиграем чемпионство», — заявил Ву «Чемпионату».

Новый сезон РПЛ «Спартак» откроет домашней встречей с московской «Родиной», которая состоится 25 июля.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице, а также завоевали Кубок России.