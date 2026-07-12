Голкипер сборной Швейцарии Грегор Кобель прокомментировал поражение своей команды от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира 2026. Швейцарцы уступили со счетом 1:3 в дополнительное время и завершили выступление на турнире.

Грегор Кобель globallookpress.com

После матча вратарь отметил, что гордится игрой своей команды, которая до последних минут сражалась за выход в полуфинал.

«Я горжусь тем, чего нам удалось добиться на этом турнире, и тем, что сегодня команда вновь отдала на поле все силы. Мы играли с полной самоотдачей, сражались сердцем, поэтому особенно тяжело принимать такое поражение», — приводит слова Кобеля Blick.

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Англией, а во втором полуфинальном матче сыграют команды Франции и Испании.