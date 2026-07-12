Российский полузащитник Александр Головин этим летом может покинуть «Монако».

Александр Головин globallookpress.com

По информации « Спорт-Экспресс », самый серьезный интерес к 30-летнему хавбеку проявляют в Саудовской Аравии, где готовы предложить ему отличный контракт.

Сообщается, что также попробует подписать Головина «Зенит», который интересовался им в последнее время.

Сейчас на руках у Головина контракт еще на три года с заработной платой 3,5 миллионов евро. Сумма трансфера же может составить 15-20 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Головина 35 матчей во всех турнирах, пять голов и шесть ассистов.