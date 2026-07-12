Бельгийский «Генк» ответил отказом на официальное предложение дортмундской «Боруссии» по поводу трансфера полузащитника Константиноса Карецаса. Об этом информирует спортивный журналист Саша Тавольери.

Константинос Карецас globallookpress.com

Немецкий клуб был готов заплатить за 18-летнего футболиста 30 миллионов евро. Руководство «шмелей» также включило в трансферное предложение пункт о выплате «Генку» определенного процента от суммы возможной последующей перепродажи игрока. Однако бельгийская сторона не пошла на сделку.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии Карецас продемонстрировал отличную игру. Хавбек принял участие в 34 матчах и выполнил 10 голевых передач, благодаря чему стал лучшим ассистентом в составе своей команды.