Бельгийский «Генк» ответил отказом на официальное предложение дортмундской «Боруссии» по поводу трансфера полузащитника Константиноса Карецаса. Об этом информирует спортивный журналист Саша Тавольери.
Немецкий клуб был готов заплатить за 18-летнего футболиста 30 миллионов евро. Руководство «шмелей» также включило в трансферное предложение пункт о выплате «Генку» определенного процента от суммы возможной последующей перепродажи игрока. Однако бельгийская сторона не пошла на сделку.
В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии Карецас продемонстрировал отличную игру. Хавбек принял участие в 34 матчах и выполнил 10 голевых передач, благодаря чему стал лучшим ассистентом в составе своей команды.