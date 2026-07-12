Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался об игре национальной команды перед матчем полуфинала ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

Рио Фердинанд globallookpress.com

«Думаю, да, верю. Когда ситуация становится сложной и что-то идет не так, Англия умеет находить решения. Это похоже на сборку пазла — мы показываем, что способны найти нужный элемент в нужный момент. Думаю, это одно из наших преимуществ перед другими командами.

Аргентина тоже несколько раз делала так, но мне кажется, они были ближе к вылету, чем мы», — сказал Фердинанд Metro.

Матч между сборными Англии и Аргентины в рамках полуфинала ЧМ-2026 состоится 15-го июля в 22:00 мск.