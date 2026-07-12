Санкт-петербургский «Зенит» вступил в официальные переговоры по поводу перехода полузащитника бразильского «Ботафого» Данило.

В борьбе за 25-летнего футболиста российскому клубу предстоит выдержать серьезную конкуренцию: интерес к хавбеку также проявляют итальянские «Рома» и «Наполи», а также турецкий «Галатасарай». Сам игрок на данном этапе склоняется к продолжению карьеры в европейском чемпионате.

Ранее бразильский спортивный журналист Вене Касагранде сообщал, что руководство сине-бело-голубых готово выделить на трансфер полузащитника 35 миллионов евро. Инсайдер также отмечал, что в услугах Данило заинтересован еще один местный топ-клуб — «Фламенго».

Данило защищает цвета «Ботафого» с лета 2025 года. За это время он успел провести 41 официальный матч во всех турнирах, продемонстрировав высокую результативность для своего амплуа: забил 11 голов и сделал семь голевых передач. Текущий контракт игрока с бразильской командой рассчитан до лета 2029 года.