Сборная Аргентины одержала победу над командой Швейцарии (3:1 д. в.) в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет на 10-й минуте открыли аргентинцы. Месси с углового выполнил подачу во вратарскую, Алексис Мак Аллистер высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
На 67-й минуте Дан Ндой вошёл в штрафную Аргентины, получил обратный пас от Родригеса, выскочил под углом на ворота и пробил низом мимо Эмилиано Мартинеса.
А на 72-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве — Брил Эмболо получил вторую желтую карточку за откровенную симуляцию во время столкновения с Паредесом.
В основное время матче счет не изменился, а в экстра-тайме, на 112-й минуте Хосе Лопес сделал пас к штрафной Швейцарии, Альварес сместился в сторону и пробил с правой на исполнение в дальнюю девятку — без шансов для Кобеля.
А уже в добавленное ко второму экстра-тайму время Лаутаро Мартинес установил окончательный счет.
Результат матча
Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2026, где 15 июля сыграет с командой Англии. Швейцарцы покидают турнир.