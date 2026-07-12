Сборная Аргентины одержала победу над командой Швейцарии (3:1 д. в.) в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Аргентина — Швейцария globallookpress.com

Счет на 10-й минуте открыли аргентинцы. Месси с углового выполнил подачу во вратарскую, Алексис Мак Аллистер высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

На 67-й минуте Дан Ндой вошёл в штрафную Аргентины, получил обратный пас от Родригеса, выскочил под углом на ворота и пробил низом мимо Эмилиано Мартинеса.

А на 72-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве — Брил Эмболо получил вторую желтую карточку за откровенную симуляцию во время столкновения с Паредесом.

В основное время матче счет не изменился, а в экстра-тайме, на 112-й минуте Хосе Лопес сделал пас к штрафной Швейцарии, Альварес сместился в сторону и пробил с правой на исполнение в дальнюю девятку — без шансов для Кобеля.

А уже в добавленное ко второму экстра-тайму время Лаутаро Мартинес установил окончательный счет.

Результат матча Аргентина Буэнос-Айрес 3:1 Швейцария Берн 1:0 Алексис Мак Аллистер 10' 1:1 Дан Ндой 67' 2:1 Хулиан Альварес 112' 3:1 Лаутаро Мартинес 120+1' Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина ( Лаутаро Мартинес 85' ), Кристиан Ромеро ( Николас Отаменди 105' ), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико ( Николас Гонсалес 78' ), Леандро Паредес ( Хосе Мануэль Лопес 110' ), Родриго Де Пауль ( Гонсало Монтьель 85' ), Энцо Фернандес ( Тьяго Альмада 90' ), Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес Швейцария: Грегор Кобель, Рикардо Родригес ( Эрай Джёмерт 90' ), Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Фабиан Ридер ( Миро Мухайм 86' ), Джибриль Соу ( Сильван Видмер 86' ), Гранит Джака, Ремо Фройлер ( Рубен Варгас 115' ), Денис Закария ( Ардон Яшари 96' ), Брил Эмболо, Дан Ндой ( Зеки Мохамед Амдуни 86' ) Жёлтые карточки: Тьяго Альмада 97', Лаутаро Мартинес 98', Хосе Мануэль Лопес 114' — Брил Эмболо 44' Красная карточка: Брил Эмболо 72' (Швейцария)

Статистика матча 6 Удары в створ 5 8 Удары мимо 3 59 Владение мячом 41 8 Угловые удары 2 4 Офсайды 2 14 Фолы 18

Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2026, где 15 июля сыграет с командой Англии. Швейцарцы покидают турнир.