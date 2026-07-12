Сборная Аргентины одержала победу над командой Швейцарии (3:1 д. в.) в матче 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

Аргентина — Швейцария
Аргентина — Швейцария globallookpress.com

Счет на 10-й минуте открыли аргентинцы. Месси с углового выполнил подачу во вратарскую, Алексис Мак Аллистер высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

На 67-й минуте Дан Ндой вошёл в штрафную Аргентины, получил обратный пас от Родригеса, выскочил под углом на ворота и пробил низом мимо Эмилиано Мартинеса.

А на 72-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве — Брил Эмболо получил вторую желтую карточку за откровенную симуляцию во время столкновения с Паредесом.

В основное время матче счет не изменился, а в экстра-тайме, на 112-й минуте Хосе Лопес сделал пас к штрафной Швейцарии, Альварес сместился в сторону и пробил с правой на исполнение в дальнюю девятку — без шансов для Кобеля.

А уже в добавленное ко второму экстра-тайму время Лаутаро Мартинес установил окончательный счет.

Результат матча

АргентинаБуэнос-АйресАргентина3:1ШвейцарияШвейцарияБерн
1:0 Алексис Мак Аллистер 10' 1:1 Дан Ндой 67' 2:1 Хулиан Альварес 112' 3:1 Лаутаро Мартинес 120+1'
Аргентина:  Дамиан Эмилиано Мартинес,  Науэль Молина (Лаутаро Мартинес 85'),  Кристиан Ромеро (Николас Отаменди 105'),  Лисандро Мартинес,  Николас Тальяфико (Николас Гонсалес 78'),  Леандро Паредес (Хосе Мануэль Лопес 110'),  Родриго Де Пауль (Гонсало Монтьель 85'),  Энцо Фернандес (Тьяго Альмада 90'),  Алексис Мак Аллистер,  Лионель Месси,  Хулиан Альварес
Швейцария:  Грегор Кобель,  Рикардо Родригес (Эрай Джёмерт 90'),  Мануэль Аканджи,  Нико Эльведи,  Фабиан Ридер (Миро Мухайм 86'),  Джибриль Соу (Сильван Видмер 86'),  Гранит Джака,  Ремо Фройлер (Рубен Варгас 115'),  Денис Закария (Ардон Яшари 96'),  Брил Эмболо,  Дан Ндой (Зеки Мохамед Амдуни 86')
Жёлтые карточки:  Тьяго Альмада 97',  Лаутаро Мартинес 98',  Хосе Мануэль Лопес 114'  —  Брил Эмболо 44'
Красная карточка:  Брил Эмболо 72' (Швейцария)

Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ-2026, где 15 июля сыграет с командой Англии. Швейцарцы покидают турнир.