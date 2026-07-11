Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль после победы в 1/4 финала ЧМ-2026 над Бельгией (2:1) высказался о настрое на полуфинальную встречу против сборной Франции.

Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

«Думаю, если Франции и стоит кого-то бояться, так это нас. Ведь именно мы уже выбивали их раньше», — цитирует Ямаля The Touchline.

Ранее стало известно, что нападающий «красной фурии» признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Бельгии.

Испанская национальная команда встретится со сборной Францией в рамках полуфинала мундиаля 14-го июля в 22:00 мск.