Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящем матче против Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2026.

Мурат Якин globallookpress.com

«Месси? Прежде всего есть несколько решений. Мы постараемся всё делать правильно и действовать как команда на поле.

Да, конечно, мы должны стараться поддерживать высокий прессинг со сборной Аргентины, которая, будучи действующими чемпионами мира, также будет стараться выполнять необходимую работу на поле. Можно много говорить, но в конце концов, мы должны доказать это на поле, у нас уже есть свои решения», — приводит слова Якина Clarin.

Четвертьфинальный поединок между сборными Аргентины и Швейцарии состоится в ночь на 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.