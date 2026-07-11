Лондонский «Челси» проявляет серьезный интерес к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору и продолжает следить за развитием ситуации вокруг бразильского футболиста.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По информации инсайдера Экрема Конура, опубликованной в социальной сети X, окружение Винисиуса уведомило сразу несколько клубов АПЛ о том, что игрок не исключает возможность продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что представители форварда уже провели предварительные контакты с рядом заинтересованных команд.

Источник утверждает, что в случае появления Винисиуса на трансферном рынке «Челси» готов рассмотреть вариант с дорогостоящим приобретением одного из лидеров «Реала».

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что отношения Винисиуса Жуниора с его партнером по мадридскому клубу Килианом Мбаппе складывались непросто, что могло повлиять на обсуждение будущего бразильца.