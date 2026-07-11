Наставник национальной команды Аргентины Лионель Скалони решительно опроверг слухи о том, что арбитры на чемпионате мира 2026 года предвзято относятся к соперникам его сборной и помогают его подопечным добиваться побед.

Лионель Скалони globallookpress.com

«С VAR и всеми этими технологиями очень трудно, чтобы тебе помогали. В VAR нет двойного толкования. Всё становится совершенно ясно. Лисандро Мартинесу наступили на ногу… Сильно или слабо — это фол. Другого толкования здесь нет. Сегодня социальные сети всё раздувают, и начинается спор. Но никакого благоприятствования нет, наоборот», — приводит слова специалиста издание A Bola.

Напомним, что на текущем мундиале «альбиселесте» демонстрируют уверенный ход по турнирной сетке: команда успешно преодолела групповой этап, а в драматичном матче 1/16 финала в дополнительное время сломила сопротивление сборной Кабо-Верде со счетом 3:2, благодаря чему пробилась в четвертьфинал мирового первенства.