Бывший защитник «Зенита» и московского «Динамо» Саба Сазонов близок к продолжению карьеры во французском чемпионате.

Саба Сазонов globallookpress.com

Как сообщает Geo Team, 24-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, ведет переговоры с «Гавром». Французский клуб предложил грузинскому защитнику контракт сроком на один год с возможностью автоматического продления еще на сезон.

В последние годы Сазонов выступал в чемпионате Италии, где защищал цвета «Торино» и «Эмполи». После завершения сотрудничества с итальянскими клубами он получил статус свободного агента и теперь рассматривает вариант с переездом во Францию.

Сазонов является воспитанником академии «Зенита». Летом 2023 года он покинул российский чемпионат, а за национальную сборную Грузии на данный момент провел три официальных матча.