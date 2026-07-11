Саудовский «Аль-Хиляль» сохраняет предметный интерес к нападающему «Барселоны» Рафинье Диасу, о чем информирует испанское издание Mundo Deportivo.

29-летний бразильский вингер возглавляет список трансферных приоритетов ближневосточного клуба. Руководство «Аль-Хиляля» готово выделить на покупку футболиста 80 миллионов евро, а самому игроку предлагают финансовые условия, которые в четыре раза превышают его текущую заработную плату в столице Каталонии.

Действующее трудовое соглашение Рафиньи с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2028 года. На данный момент сам бразилец полностью доволен своим положением в испанской команде и не планирует менять клубную прописку.