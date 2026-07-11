Московский «Локомотив» одержал уверенную победу со счетом 3:0 над тольяттинским «Акроном» в контрольном поединке.

Александр Руденко globallookpress.com

Счет в матче был открыт уже на второй минуте благодаря точному удару нападающего железнодорожников Александра Руденко. В концовке первого тайма, на 43-й минуте, полузащитник Александр Коваленко удвоил преимущество москвичей, забив свой дебютный мяч за красно-зеленых. Окончательный результат на 57-й минуте встречи установил защитник Максим Ненахов, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный за фол на полузащитнике Никите Салтыкове.

Сегодня, 11 июля, оба коллектива проведут свои вторые летние матчи. «Локомотив» сыграет в столичном дерби против «Спартака», эта игра начнется в 20:00 по московскому времени. Тольяттинский клуб проведет домашнюю встречу против воронежского «Факела», стартовый свисток в которой прозвучит в 17:30 мск.