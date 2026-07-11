Бельгийский полузащитник итальянского «Наполи» Кевин Де Брюйне сообщил, что планирует продолжить свои выступления в составе национальной команды.

Кевин Де Брюйне globallookpress.com

Я горжусь тем, как я сыграл на этом чемпионате мира, а также тем, что каждый день выкладываюсь на полную и служу примером для этой молодой команды. За моей спиной два‑три сложных года, и я перенес серьезную операцию. Мне 35 лет. Это был мой последний матч за сборную Бельгии? Не думаю. Но позвольте мне сейчас немного отдохнуть. Это был напряженный год, а там посмотрим, — цитирует Де Брюйне издание Sporza.

Напомним, что на чемпионате мира 2026 года Де Брюйне принял участие в пяти поединках своей сборной и сумел отметиться одним забитым мячом. Бельгийский коллектив завершил борьбу на мундиале на стадии четвертьфинала, где в упорной борьбе потерпел поражение от сборной Испании со счетом 1:2.