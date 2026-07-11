Чемпион СССР Александр Гришин высказался о предстоящем матче Аргентины и Швейцарии в четвертьфинале ЧМ-2026.

сборная Аргентины globallookpress.com

«Встречаются две классные команды, швейцарцы выбили мою любимую команду Колумбии в 1/8 финала. Многие ставят на Аргентину, но я бы не торопился. Она будет обороняться в среднем блоке, Эмболо может убежать в атаке, а Джака — отдать пас. Швейцарцы — немецкая школа, они умеют обороняться. Они под Месси сделают персональную опеку со страхующим игроком. Пока ни у кого не получалось его сдержать. Швейцария более заточена на дисциплину, чем Египет. Аргентинцам надо задействовать фланги, но они пропускают контратаки. При отборе швейцарцы будут забрасывать мяч за спину защитникам соперника. Аргентина не очень хорошо играет в обороне, несмотря на то, что забивает хорошие голы. Египет забил два гола в контратаках. Аргентина — уязвимая в обороне команда», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Матч Аргентина — Щвейцария состоится в ночь на 12-е июля. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 мск.