«Челси» готов продать 22-летнего полузащитника Алехандро Гарначо этим летом, сообщает Фабрицио Романо.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

По информации источника, «синие» планируют именно продать футболиста, а не отдать в аренду. Сумма трансфера Гарначо составит около 50 млн евро.

Утверждается, что футболист пока не вернулся к предсезонным тренировкам, поскольку его дальнейшая судьба в клубе должна быть решена в течение следующих двух недель.

Гарначо выступает за «синих» с августа 2025 года — клуб купил его у «Манчестер Юнайтед» за 40 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 2032 года.

В минувшем сезоне футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.