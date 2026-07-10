«Манчестер Юнайтед» активно интересуется опорником «Сандерленда» Ноа Садики и хочет подписать его в летнее трансферное окно.

Ноа Садики globallookpress.com

Но, по данным авторитетного портала TEAMtalk, «чёрные коты» не намерены продавать ведущего полузащитника и уже сообщили об этом манкунианцам.

Против этой продажи выступает тренер «Сандерленда» Режис Ле Брис, который считает, что клуб должен развиваться после успешного прошлого сезона, а для этого надо удерживать ключевых футболистов.

В прошлом сезоне 21‑летний Садики сыграл 35 матчей и сделал один ассист. Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро. Он выступал на ЧМ‑2026 в составе сборной ДР Конго.