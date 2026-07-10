Очередным приобретением «Ливерпуля» в летнее трансферное окно может стать вингер «Брайтона» Янкуба Минте, сообщает TEAMtalk.

Янкуба Минте globallookpress.com

21‑летнего гамбийца давно «ведут» скауты мерсисайдцев и рассматривают в качестве альтернативы Яна Дьоманде из «РБ Лейпцига», с которым никак не могут договориться о трансфере.

По данным источника, за Минте «Ливерпуль» может отдать 70–80 млн евро, что вполне устроит «Брайтон».

В минувшем сезоне за «чаек» он сыграл 36 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Сейчас его рыночная цена составляет 45 млн евро.