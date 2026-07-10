Нападающий «Зенита» Луис Энрике этим летом может пополнить состав «Фенербахче», об этом сообщает L’Équipe.

Луис Энрике globallookpress.com

Приоритетным вариантом для усиления состава у «канареек» считается Мейсон Гринувуд из «Марселя». Луис Энрике же является альтернативой, как и другой экс-игрок «Зенита» Малком, ныне представляющий «Аль-Хиляль».

Энрике играет за клуб из Санкт-Петербурга с января 2025 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.