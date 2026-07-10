Воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев сейчас ведёт активные переговоры о переходе в белорусский БАТЭ.

Иван Игнатьев globallookpress.com

«Игрок довольно серьёзного уровня — агенты, юристы. Немного затягивается вопрос согласования документов, оформления. Общаемся, находимся в процессе. Что касается репутации Ивана: одно дело — быть в зоне комфорта в российском чемпионате, большие города, много соблазнов. Другое дело, когда ты оказываешься в спартанских условиях, в еврокубках. Для еврокубков это будет усилением», — сказал президент борисовского клуба Андрей Капский «Чемпионату».

На заре своей карьеры 27‑летний нападающий подавал большие надежды, но не смог реализовать свой потенциал. В карьере Игнатьева уже были «Оренбург», алжирская «Кабилия», армянский «Урарту», сербский «Железничар», «Сочи», «Локомотив», «Арсенал», «Крылья Советов» и «Рубин».