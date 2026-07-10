Наставник сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги победного матча с Марокко (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

«Было хорошо, это был сложный матч. Сегодня мы не реализовали пенальти и упустили несколько моментов. С Килианом проблем нет, он никогда не сомневается в себе, даже несмотря на то, что у него был шанс до того, как он забил.

Мы именно там, где хотели быть. Мы хорошо восстановимся и посмотрим, кто будет нашим соперником. Я представляю, сколько волнения и страсти царит во Франции. Здесь же мы находимся в своём собственном мире, и я в этом ещё больше уверен. Именно для этого мы здесь, и игроки обязаны сделать всё возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели серьёзное препятствие», — рассказал главный тренер трёхцветных официальному сайту ФИФА.

Соперником французов в полуфинале станет победитель противостояния Испания — Бельгия, которое состоится 14 июня.