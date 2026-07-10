Испанский специалист Рафаэль Бенитес высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Шотландии.

Рафаэль Бенитес globallookpress.com

«Я готов к работе со сборными. Это совершенно иная специфика с совершенно иным подходом. В твоём распоряжении находятся мотивированные футболисты, ты делаешь из них настоящую команду, за которую страна сможет гордиться.

Это не похоже на то, что было в "Панатинаикосе": 33 игрока в заявке. Как замотивировать тех, кто не будет играть? Сборная — это другое дело, это вызов. Да, это было бы интересно. Это касается любой страны, которая готова дать тебе возможность что-то делать и чего-то добиваться.

Работа со сборной Шотландии? Да, я готов к диалогу», — цитирует Бенитеса Sky Sports.

Сборная Шотландии осталась без тренера после ухода Стива Кларка. По итогам группового этапа ЧМ-2026 комнада не смогла выйти в плей-офф и вылетела из турнира.