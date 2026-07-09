В матче первого раунда квалификации Лиги конференций албанская «Влазния» в родных стенах переиграла «Малишеву» из Косово со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре гости усилиями Лорена Ксилани на 3-й минуте. Хозяева же ответили голами Клинти Като на 37-й минуте и Эмильяно Мусты на 56-й минуте.

Результат матча

Влажния Шкодер 2:1 Корвинул Лига конференций. Квалификация

0:1 Laurent Xhyland 4' 1:1 Клинти Като 37' 2:1 Emiljano Musta 56'

Влажния: Эрденис Гуришта, Ясмин Челикович, Клинти Като, Кристиан Дрос, Арис Ара ( Gerald Kubazi 46' ), Беким Балай, Aron Jukaj, Gledjan Pusi, Emiljano Musta ( Sokol Uldedaj 88' ), Edon Murataj ( Klajti Halili 80' ), Rrok Toma

Корвинул: Илир Авдили, Арбер Пира, Андреас Сковгор, Дрени Криезиу, Джемал Ибиши ( Вюсал Искендерли 64' ), Kreshnik Uka, Laurent Xhyland ( Mark Bushaj 84' ), Arlind Veliu, Besnik Ferati, V.Nafiu ( Keslin Shani 64' ), Donart Vitija

Жёлтые карточки: Эрденис Гуришта 12', Gledjan Pusi 86', Sokol Uldedaj 90+1' — Джемал Ибиши 35', V.Nafiu 58'

Красная карточка: Андреас Сковгор 55' (Корвинул)