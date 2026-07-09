В матче первого раунда квалификации Лиги конференций албанская «Влазния» в родных стенах переиграла «Малишеву» из Косово со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре гости усилиями Лорена Ксилани на 3-й минуте. Хозяева же ответили голами Клинти Като на 37-й минуте и Эмильяно Мусты на 56-й минуте.
Результат матча
ВлажнияШкодер2:1КорвинулЛига конференций. Квалификация
0:1 Laurent Xhyland 4' 1:1 Клинти Като 37' 2:1 Emiljano Musta 56'
Влажния: Эрденис Гуришта, Ясмин Челикович, Клинти Като, Кристиан Дрос, Арис Ара (Gerald Kubazi 46'), Беким Балай, Aron Jukaj, Gledjan Pusi, Emiljano Musta (Sokol Uldedaj 88'), Edon Murataj (Klajti Halili 80'), Rrok Toma
Корвинул: Илир Авдили, Арбер Пира, Андреас Сковгор, Дрени Криезиу, Джемал Ибиши (Вюсал Искендерли 64'), Kreshnik Uka, Laurent Xhyland (Mark Bushaj 84'), Arlind Veliu, Besnik Ferati, V.Nafiu (Keslin Shani 64'), Donart Vitija
Жёлтые карточки: Эрденис Гуришта 12', Gledjan Pusi 86', Sokol Uldedaj 90+1' — Джемал Ибиши 35', V.Nafiu 58'
Красная карточка: Андреас Сковгор 55' (Корвинул)
Ответный поединок команд состоится в Косово через неделю, 16 июля.