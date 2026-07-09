Экс-вратарь «Лидса» Иллан Мелье стал игроком «Арсенала», информирует клубная пресс-служба.

Иллан Мелье globallookpress.com

Детали контракта 26-летнего французского голкипера не разглашаются. Страж ворот перебрался в стан лондонцев на правах свободного агента.

«Я невероятно счастлив. Для меня это великий день, потому что я только что присоединился к чемпионам. "Арсенал" — самый большой клуб в Англии. Очень горд и рад стать частью команды. Мне не терпится показать, как сильно я люблю эту эмблему, и завоевать трофеи с этим клубом, потому что это клуб, который должен выигрывать их снова и снова», — цитирует Мелье пресс‑служба «Арсенала».

В составе «Лидса» Мелье провел в общей сложности 215 матчей и в 70 из них не пропустил.