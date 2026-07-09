Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа считает, что его команда сможет удивить своего противника Испанию в 1/4 финала ЧМ‑2026.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Все в нашей команде понимают, что это возможно. У нас сильный состав с качествами, с которыми Испании придётся считаться. В каждом турнире — Лиге чемпионов, Лиге Европы, чемпионате мира — случаются сюрпризы. И я думаю, мы можем стать одним из них. Выбить действующих чемпионов Европы — это, конечно, была бы огромная сенсация. Уверенность есть.

Испания — фаворит, конечно. Они великолепно владеют мячом, а когда теряют его — сразу включают высокий прессинг. Ключ — в умении быстро использовать пространство за спинами их защитников. Гол Мерино в концовке матча с Португалией как раз подчёркивает их сильные стороны. Мы знаем, что Ламин Ямаль невероятно талантлив в ситуациях один в один — быстрый, ловкий, при необходимости может обыграть двоих», — приводит Reuters слова Куртуа.

Эта встреча состоится 10 июля в 22:00 (мск) в американском Инглвуде.