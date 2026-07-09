«Фиорентина» согласовала с «Удинезе» переход полузащитника Артюра Атта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Артюр Атта globallookpress.com

По информации источника, сумма сделки составит 30 млн евро, также предусмотрены бонусы и процент с последующей перепродажи. 23‑летний француз уже направляется во Флоренцию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Атта выступал за «Удинезе» на протяжении двух последних сезонов. В минувшей кампании игрок провёл 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.