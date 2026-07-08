Голкипер ПСЖ Люка Шевалье останется в парижском клубе на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Оливье Талларон на своей странице в соцсети.

Люка Шевалье — голкипер ПСЖ globallookpress.com

Стало известно, что Шевалье беседовал с главным тренером ПСЖ Луисом Энрике, после чего принял решение остаться в клубе.

Конкурент Матвея Сафонова готов вновь побороться за место в основном составе парижского клуба.

Напомним, что действующий контракт Шевалье с ПСЖ рассчитан до лета 2030-го года. В минувшем сезоне футболист провел за парижан 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз отыграл «на ноль».