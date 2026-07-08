Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался о некоторых футболистах команды.

Рубен Аморим globallookpress.com

«модрич? Мы хотим сохранить его в команде, я беседовал с ним дважды. При необходимости я готов поговорить с ним снова — мне это не надоедает. Он невероятный игрок и ключевая фигура для нас. Я не говорю, что он будет играть в каждом матче, но мы рассчитываем на Модрича в предстоящем сезоне. С ним общалось руководство, и я тоже. Жду его возвращения через несколько дней — сейчас ему нужно отдохнуть после чемпионата мира.

Пулишич — действительно невероятно талантливый игрок. Он получил травму на чемпионате мира, так что посмотрим, как будут развиваться события. Но он идеально подходит для итальянского стиля футбола, где команды хорошо обороняются, способен по-настоящему повлиять на игру. У меня есть четкое представление о том, где я хочу его использовать: смещения с левого фланга под правую ногу, но также и игра на другом фланге. Я хочу, чтобы он действовал между линиями, а не прижимался к боковой линии поля. В клубе его любят, и вся команда готова помочь ему максимально использовать его потенциал. Он очень важен для нас», — цитирует Аморима Milan News.

Напомним, что Аморим только летом возглавил «Милан», сменив на посту наставника команды Массимилиано Аллегри.