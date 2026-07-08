Юрген Клопп в ближайшее время возглавит сборную Германии. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Юрген Клопп globallookpress.com

По информации источника, 59-летний немецкий специалист уже достиг полной договоренности с Немецким футбольным союзом по условиям личного контракта. Ожидается, что соглашение будет действовать до 2030 года. До этого Клопп около полутора лет работал в структуре компании «Ред Булл».

Назначение стало возможным после неудачного выступления немецкой национальной команды на чемпионате мира 2026. Германия завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю. После этого руководство федерации приняло решение расстаться с Юлианом Нагельсманном, который занимал пост главного тренера с 2023 года.