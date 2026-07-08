Известный итальянский инсайдер Николо Скира сообщил о достижении принципиальной договоренности между Юргеном Клоппом и Немецким футбольным союзом (DFB) по поводу назначения специалиста на пост главного тренера национальной сборной Германии.
Ради работы с главной командой страны 59-летний наставник досрочно покинет свою текущую должность руководителя футбольного департамента в системе компании «Ред Булл».
Официально трудовое соглашение с Клоппом будет оформлено в августе, а сам контракт рассчитан на долгосрочный период до лета 2030 года.