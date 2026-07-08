Итальянский «Удинезе» официально сообщил о трансфере полузащитника «Атлетика» из Бильбао Унаи Гомеса.

Унаи Гомес globallookpress.com

23-летний испанский футболист заключил с новым клубом долгосрочный контракт, который будет действовать до конца сезона-2030/31. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценил сумму этой сделки в 4,5 миллиона евро.

Гомес прошел через систему молодежных команд баскского клуба и является его воспитанником. В составе главной команды «Атлетика» хавбек успел провести 117 официальных матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.