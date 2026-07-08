«МЛ Витебск» проиграл «Университате», «Петрокуб» сыграл вничью с «Эгнатией»
21:58
Завершились два матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027.
Белорусский «МЛ Витебск» в Дьере потерпел поражение от румынской «Университати» — 1:4.
Дублем в составе победителей отметился Ассад Аль-Хамлави, реализовавший пенальти на 24-й и 43-й минутах. Еще по мячу у «Университати» забили Штефан Баярам (4') и Стивен Нсимба (90+4'). Гол престижа у команды из Беларуси забил Валерий Громыко на 20-й минуте.
Maxline Vitebsk: Павел Павлюченко, Валерий Бочеров (Силас Гнака 63'), Захар Волков, Валерий Громыко (Денильо Клеонисе 72'), Артём Концевой, Yan Skibskiy, Kirill Gomanov, Ilya Maskalenchyk (Sergey Balanovich 84'), Aleksandar Mesarovic, Bassekou Diabate (Шамар Николсон 63'), Radivoj Bosic
КСУ: Никусор Банку, Адриан Рус, Александр Романчук, Анзор Меквабишвили (Тудор Бэлуцэ 66'), Александру Чикылдэу (Эриберту Тавареш 76'), Ассад Аль-Хамлави (Steven Nsimba 57'), Stefan Baiaram (Александру Крецу 76'), Monday Bassey Etim, Samuel Teles Pereira Nunes Silva (Carlos Mora 66'), Nikola Stevanovic, Laurentiu Popescu
Жёлтые карточки: Валерий Громыко 43', Валерий Бочеров 60', Sergey Balanovich 90+2' — Steven Nsimba 82'
В параллельной встрече молдавский «Петрокуб» дома разошелся миром с албанской «Эгнатией» — 1:1.
«Петрокуб» вышел вперед уже на первой минуте поединка после мяча Петру Попеску. На 35-й минуте Алтын Крюэзю сравнял счет. В конце первого тайма Альбано Алекси оставил «Эгнатию» в меньшинстве, но это не помогло команде из Молдовы вырвать победу.