Завершились два матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027.

Белорусский «МЛ Витебск» в Дьере потерпел поражение от румынской «Университати» — 1:4.

Дублем в составе победителей отметился Ассад Аль-Хамлави, реализовавший пенальти на 24-й и 43-й минутах. Еще по мячу у «Университати» забили Штефан Баярам (4') и Стивен Нсимба (90+4'). Гол престижа у команды из Беларуси забил Валерий Громыко на 20-й минуте.

Результат матча

Maxline Vitebsk Лига чемпионов. Квалификация 1:4 КСУ Крайова

0:1 Stefan Baiaram 4' 1:1 Валерий Громыко 20' 1:2 Ассад Аль-Хамлави 24' пен. 1:3 Ассад Аль-Хамлави 43' пен. 1:4 Steven Nsimba 90+4'

Maxline Vitebsk: Павел Павлюченко, Валерий Бочеров ( Силас Гнака 63' ), Захар Волков, Валерий Громыко ( Денильо Клеонисе 72' ), Артём Концевой, Yan Skibskiy, Kirill Gomanov, Ilya Maskalenchyk ( Sergey Balanovich 84' ), Aleksandar Mesarovic, Bassekou Diabate ( Шамар Николсон 63' ), Radivoj Bosic

КСУ: Никусор Банку, Адриан Рус, Александр Романчук, Анзор Меквабишвили ( Тудор Бэлуцэ 66' ), Александру Чикылдэу ( Эриберту Тавареш 76' ), Ассад Аль-Хамлави ( Steven Nsimba 57' ), Stefan Baiaram ( Александру Крецу 76' ), Monday Bassey Etim, Samuel Teles Pereira Nunes Silva ( Carlos Mora 66' ), Nikola Stevanovic, Laurentiu Popescu

Жёлтые карточки: Валерий Громыко 43', Валерий Бочеров 60', Sergey Balanovich 90+2' — Steven Nsimba 82'