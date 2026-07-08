Туринский «Ювентус» намерен усилить линию атаки и рассчитывает летом договориться с мадридским «Реалом» о трансфере Браима Диаса.

Браим Диас globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство итальянского клуба проявляет серьезный интерес к 26-летнему марокканскому полузащитнику, который уже имеет опыт выступлений в Серии А, где ранее защищал цвета «Милана».

При этом сам футболист не спешит менять команду и предпочел бы продолжить карьеру в составе мадридского клуба. Его действующее соглашение с «Реалом» рассчитано до конца июня 2027 года, а ориентировочная рыночная стоимость игрока оценивается в 35 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Диас провел 30 матчей за «сливочных», записав на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.