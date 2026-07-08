Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» официально пролонгировал сотрудничество с защитником Виктором Александровым. Об этом проинформировала пресс-служба команды. Новое трудовое соглашение с 24-летним футболистом будет действовать до завершения сезона-2027/28.

Виктор Александров globallookpress.com

Игрок обороны перебрался в Нижний Новгород из казанского «Рубина» в 2022 году. В минувшем игровом году Александров выходил на поле в 25 официальных встречах своей команды, однако не сумел отметиться в них забитыми мячами или результативными передачами.

Напомним, что прошедший футбольный год сложился для «Пари НН» крайне неудачно. Команда набрала всего 23 балла, финишировала на предпоследней, пятнадцатой строчке в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и потеряла место в высшем дивизионе страны, отправившись в Первую лигу.