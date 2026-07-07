Испанская «Валенсия» официально объявила о переходе 19-летнего японского полузащитника Рюносукэ Сато, подписав с ним долгосрочный контракт на пять лет.

Рюносукэ Сато globallookpress.com

Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2031 года. Этот трансфер стал историческим для левантийцев, так как Сато станет первым в истории японским легионером в главной мужской команде клуба.

Прошлый сезон молодой футболист провел на правах аренды в клубе «Фаджано Окаяма», где продемонстрировал хорошую результативность, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 28 сыгранных матчах.