Стамбульский «Бешикташ» в текущее трансферное окно усилится голкипером мюнхенской «Баварии» Александром Нюбелем.

Александр Нюбель globallookpress.com

Турецкий гранд официально подтвердил достижение принципиального соглашения с немецким клубом о переходе 29-летнего стража ворот. В ближайшее время футболист прибудет в Стамбул, где после прохождения обязательного медицинского обследования поставит подпись под личным контрактом со своей новой командой.

Напомним, что начиная с 2023 года права на вратаря принадлежали мюнхенцам, однако игровую практику Нюбель получал в «Штутгарте», где выступал на правах долгосрочной аренды.