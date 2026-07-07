Мадридский «Реал» может предпринять попытку приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает норвежца в качестве приоритетной трансферной цели при определенном развитии ситуации с Винисиусом Жуниором.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Как сообщает Defensacentral.com, мадридский клуб готов включиться в борьбу за Холанна, если не сможет договориться с Винисиусом о продлении контракта. В случае отсутствия нового соглашения руководство «Реала» также не исключает продажу бразильского форварда.

При таком сценарии именно Холанн может стать главной целью «королевского клуба» для усиления линии атаки.

Впрочем, осуществить подобный трансфер будет непросто. Действующее соглашение норвежского нападающего с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034 года, поэтому английский клуб находится в сильной переговорной позиции.

В настоящее время форвард вместе со сборной Норвегии продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года, где команда уже вышла в четвертьфинал.