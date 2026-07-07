Завершились два матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2026/2027.
«Линкольн» из Гибралтара на своем поле обыграл андоррский «Интер Клуб» со счетом 3:1.
Голами в составе победителей отметились Нано (16'), Ману Тольедано (26') и Факундо Альварес (66'). Единственный мяч гостей был забит после автогола Кристиана Рутьенса в конце первого тайма.
Результат матча
ЛинкольнЛига чемпионов. Квалификация3:1Интер КлубЭскальдес-Энгордань
1:0 Нано 16' пен. 2:0 Факундо Альварес 66'
Линкольн: Наусет Сантана, Бернарду Лопеш, Кристиан Рутьенс, Нано, Факундо Альварес (Nico Pinto 79'), Армандо Соса Манди, Julliani Eersteling (Итан Джолли 76'), Joe, Toni Garcia, Alex Mula (Кике Гомес 59'), Manuel Toledano
Интер Клуб: Хавьер Диас, Пабло Молина (Toni Paredes 63'), Faysal Chouaib (Хуан Камара 57'), Borja Arellano (Давид Лопес 63'), Domingo Berlanga Ouggouti, Victor Alonso, Antonio Otegui, Jilmar Torres, Anwar Hernandez, Jaouad Erraji, Maurizio Pochettino (Адриан Гомеш 75')
Жёлтые карточки: Армандо Соса Манди 58' — Anwar Hernandez 72'
В другой встрече дня азербайджанский «Сабах» дома оказался сильнее валлийского «Нью-Сейнтс» со счетом 2:0.
Забитыми мячами у победителей отличились Велько Шимич (66') и Кахим Паррис (84').
Ответные встречи пройдут 14 июля.