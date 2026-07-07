Завершились два матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2026/2027.

«Линкольн» из Гибралтара на своем поле обыграл андоррский «Интер Клуб» со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Нано (16'), Ману Тольедано (26') и Факундо Альварес (66'). Единственный мяч гостей был забит после автогола Кристиана Рутьенса в конце первого тайма.

Результат матча

Линкольн Лига чемпионов. Квалификация 3:1 Интер Клуб Эскальдес-Энгордань

1:0 Нано 16' пен. 2:0 Факундо Альварес 66'

Линкольн: Наусет Сантана, Бернарду Лопеш, Кристиан Рутьенс, Нано, Факундо Альварес ( Nico Pinto 79' ), Армандо Соса Манди, Julliani Eersteling ( Итан Джолли 76' ), Joe, Toni Garcia, Alex Mula ( Кике Гомес 59' ), Manuel Toledano

Интер Клуб: Хавьер Диас, Пабло Молина ( Toni Paredes 63' ), Faysal Chouaib ( Хуан Камара 57' ), Borja Arellano ( Давид Лопес 63' ), Domingo Berlanga Ouggouti, Victor Alonso, Antonio Otegui, Jilmar Torres, Anwar Hernandez, Jaouad Erraji, Maurizio Pochettino ( Адриан Гомеш 75' )

Жёлтые карточки: Армандо Соса Манди 58' — Anwar Hernandez 72'