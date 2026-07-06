Клуб французской Лиги 1 «Монако» объявил о назначении на пост главного тренера Филипе Луиса.

Филипе Луис globallookpress.com

Соглашение с 40‑летним бразильцем подписано сроком на два года.

Первым клубом в тренерской карьере Филипе Луиса был «Фламенго», который он успешно возглавлял с 2024 по 2026 год. Как игрок он известен по выступлениям за «Атлетико», «Челси» и «Депортиво», а также за сборную Бразилии.

В прошлом сезоне «Монако» тренировал бельгиец Себастьян Поконьоли, занявший с командой 7‑е место в чемпионате Франции. Напомним, что за монегасков играет российский полузащитник Александр Головин.