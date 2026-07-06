Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над Мексикой в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, признавшись, что этот поединок стал одним из самых эмоциональных для команды на турнире.

Гарри Кейн globallookpress.com

Англичане, оставшись в меньшинстве, сумели удержать преимущество и выиграли со счётом 3:2, обеспечив себе место в четвертьфинале мирового первенства.

«Это был невероятный матч. Нам пришлось проявить настоящий характер, чтобы справиться со всеми трудностями. Сейчас эмоции настолько сильные, что даже сложно подобрать слова. Самое главное — мы добились победы и продолжаем борьбу», — приводит слова Кейна BBC.

Нападающий также выразил признательность английским болельщикам, отметив, что их поддержка сыграла важную роль в успехе команды.