Опытный швейцарский голкипер Ян Зоммер может продолжить карьеру в чемпионате Англии уже в нынешнее трансферное окно.

Ян Зоммер globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, интерес к 37-летнему вратарю проявляет лондонский «Арсенал». Чемпионы Англии рассматривают бывшего футболиста «Интера» в качестве надёжного сменщика Давида Райи, который при необходимости сможет заменить испанца в основном составе.

Недавно Зоммер покинул миланский клуб на правах свободного агента, поэтому может присоединиться к новой команде без выплаты компенсации. Помимо «Арсенала», в услугах швейцарского ветерана также заинтересованы бельгийский «Брюгге» и нидерландский «Аякс».

В минувшем сезоне Ян Зоммер провёл 33 матча в Серии А в составе «Интера», при этом в 15 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.