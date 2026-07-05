Знаменитый в прошлом аргентинский форвард Карлос Тевес считает, что Антонио Конте станет лучшим вариантом для сборной Италии.

Антонио Конте globallookpress.com

«Антонио Конте. Только он способен вывести команду из этой ситуации. Он добился бы успеха уже в первый год — так было всегда. Дальше нужно смотреть, как пойдут второй и третий сезоны, но доверять ему нужно безоговорочно. Он был лучшим тренером в моей карьере.

Аллегри тоже очень хорош. Мы отлично ладили, хотя, признаюсь, иногда я упрекал его в излишне оборонительном стиле игры. Прямо как Скалони, верно? Поставьте Конте во главе сборной, и он найдёт способ выжать из неё максимум. А ещё нужно воспитывать сильных игроков», — заявил Тевес Football Italia.

Тевес прошёл сезон 2013/2014 под началом Антонио Конте в «Ювентусе», в следующем году его тренировал Макс Аллегри.