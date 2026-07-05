Знаменитый в прошлом аргентинский форвард Карлос Тевес считает, что Антонио Конте станет лучшим вариантом для сборной Италии.
«Антонио Конте. Только он способен вывести команду из этой ситуации. Он добился бы успеха уже в первый год — так было всегда. Дальше нужно смотреть, как пойдут второй и третий сезоны, но доверять ему нужно безоговорочно. Он был лучшим тренером в моей карьере.
Аллегри тоже очень хорош. Мы отлично ладили, хотя, признаюсь, иногда я упрекал его в излишне оборонительном стиле игры. Прямо как Скалони, верно? Поставьте Конте во главе сборной, и он найдёт способ выжать из неё максимум. А ещё нужно воспитывать сильных игроков», — заявил Тевес Football Italia.
Тевес прошёл сезон 2013/2014 под началом Антонио Конте в «Ювентусе», в следующем году его тренировал Макс Аллегри.