Игра первого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» будет перенесена, сообщает издание AS.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Она намечена на 16 августа, но будет сыграна в конце месяца, так как как минимум один футболист «сливочных» доберётся до стадии полуфинала чемпионата мира 2026 года.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что игры всех команд, у которых будет хотя бы один футболист в полуфинале (14–15 июля) мундиаля, подлежат переносу.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 сыграют Франция и Марокко. За «трёхцветных» выступают Килиан Мбаппе, Орельен Чуамени и Ибраима Конате, а за Марокко — Браим Диас.