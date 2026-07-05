Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе Франции над Парагваем (1:0) в матче ЧМ-2026.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Если бы не было пенальти, матч Франции и Парагвая закончился бы 0:0. Одна команда играла в антифутбол, а другая старалась играть против этого. Парагвай с таким составом и футболистами понимал, что им никогда не получится обыграть Францию, если они будут играть в нормальный футбол.

Поэтому и выбрали такую тактику игры: девять защитников, из них три — "лесорубы", чтобы бить, провоцировать и толкать. До какого-то момента это их выручало. Но случился пенальти в пользу сборной Франции. Судья такой футбол мог и раньше предотвратить, но это бы всё равно не помешало Парагваю играть так, как они действовали», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Благодаря этой победе сборная Франции пробилась в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против команды Марокко. Парагвай покинул турнир.